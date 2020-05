Coronavirus, Alba Parietti tra pianti e paura: "Ho contratto il Covid-19, l'ho scoperto con un test sierologico"

06 maggio 2020 a

Alba Parietti ha contratto il coronavirus. L'ammissione è arrivata dalla stessa showgirl che ha voluto condividere con i suoi fan la drammatica esperienza. “Mi sono infettata i primi di marzo, nonostante mi proteggessi in tutti i modi e rispettassi distanze, mettessi mascherine ecc. ma in quei giorni ero ancora una delle pochissime a farlo e sono stata così contagiata - confessa su Instagram -. Ho intuito di avere la possibilità di essere stata infettata, perché avevo poca febbre, perdita di olfatto, gusto, tosse". Una conclusione a cui è arrivata senza fare il tampone: “Ho preso una Tachipirina, ho pianto, ho avuto paura. Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa“.

La scoperta infatti è avvenuta dopo un mese e mezzo cn l'ausilio di un test sierologico "fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere pagando circa 50 euro. Bastava cercare e pagare”, Insomma, niente favoritismo. “Mi hanno detto che il test non era preciso. Ho aspettato che il San Matteo iniziasse a fare i prelievi e ho chiesto di sottopormi, in quanto sapevo già di essere immune e guarita. Per ulteriore certezza mi è stato fatto il test necessario per poter donare il plasma per poter salvare vite umane.”

