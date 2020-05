Maria Giovanna Maglie contro la Bellanova: "La sanatoria degli immigrati incoraggia gli sbarchi e discrimina gli italiani"

07 maggio 2020 a

Il piano del ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova per la regolarizzazione degli immigrati utilizzati come braccianti nei campi (e non solo) divide la maggioranza e l'Italia. Tra i più critici c'è Maria Giovanna Maglie, che però pare aver deluso i suoi fan su Twitter per il suo silenzio a riguardo a Stasera Italia. "Mi chiedete perché non sia intervenuta sul progetto di sanatoria della Bellanova?", chiede fuori dai denti l'opinionista.

Video su questo argomento "Pronta ad andarmene". Bellanova, le parole con cui minaccia l'addio al governo

"Non c'è stato dibattito", precisa lei, per poi affondare il colpo sull'iniziativa della renziana, capodelegazione di Italia Viva dentro il governo: "Avrei detto che discrimina gli italiani nel bisogno, incoraggia gli sbarchi, è anche un progetto razzista". Per poi condire l'annotazione con il sarcastico, amarissimo hashtag #poveronegrofalavoroneicampi: più chiaro di così, non si poteva.

