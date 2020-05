Dritto e Rovescio, Matteo Renzi "abbronzatissimo": lo sfottò di Antonio Maria Rinaldi

08 maggio 2020 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, giovedì 7 maggio. Siamo a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio su Rete 4, dove ospite in studio c'è Matteo Renzi, il leader di Italia Viva che con le sue mosse e le sue minacce a Giuseppe Conte, nonostante, percentauli risibili nei sondaggi, è sempre ben al centro della scena politica. Ma qui non si parla di politica, bensì di "pigmentazione". Già, il fu rottamatore appare davvero colorito, abbronzatissimo. Circostanza che non sfugge all'ineffabile Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, il quale scatta la foto che potete vedere qui sotto, la rilancia su Twitter e commenta sornione: "È la mia televione o si fa le lampade?". Ai posteri l'ardua sentenza...

