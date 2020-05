Marcello Sorgi, la profezia a L'aria che tira: "Se cade il governo Conte, nuova alleanza Lega-M5s"

08 maggio 2020 a

a

a

Se dovesse crollare il governo Conte, potrebbe riformarsi una maggioranza Lega-Movimento 5 stelle. Ne è convinto Marcello Sorgi che in collegamento con Myrta Merlino a L’aria che tira, su La7, fa la sua profezia: "Non sono affatto convinto che se cade questo governo ci saranno le elezioni, ce ne sarà un altro”, spiega il giornalista. Che svela un retroscena: “Dentro il Movimento 5 Stelle c’è nostalgia per l'alleanza con la Lega”, una nostalgia “molto forte". Del resto è anche vero che nel caso di crisi di governo il presidente Sergio Mattarella potrebbe valutare, anziché il ritorno alle urne, una nuova maggioranza.

