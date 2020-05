Milano, Gianluigi Paragone a Piazzapulita disapprova la multa ai ristoratori scesi in piazza

08 maggio 2020 a

a

a

Gianluigi Paragone, ospite di Piazzapulita condotto su La7 da Corrado Formigli, ha lanciato un appello per condannare le 400 euro di multa comminate ai ristoratori di Milano che hanno protestato all'Arco della Pace. "Ho chiesto al presidente del Consiglio e con una interrogazione al ministro dell'Interno Lamorgese si condonare tutte le multe di questo genere".

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPiazzapulitaLA7%2Fstatus%2F1258520667638521856&widget=Tweet

Paragone espone il problema di quei commercianti che sono scesi in piazza civilmente, rispettando le regole del distanziamento sociale, per protestare contro le misure restrittive per l'epidemia di coronavirus. "Multa ai ristoratori di Milano scesi in piazza? Così si calpesta un diritto costituzionale. Dentro l'aula parlamentare c'è più affollamento...", ha concluso il senatore Paragone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.