Maria Giovanna Maglie: "Nessuna tv ve lo mostra ma succede". La censura sulle proteste contro Conte

Maria Giovanna Maglie, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter rilancia un video in cui vengono mostrate le proteste in Italia contro il governo Conte e la gestione delle riaperture.

"Magari nessuna tv ve lo mostra ma succede, ed è solo l'inizio", scrive la giornalista. Nel filmato di RadioSavana si vedono i cortei molto composti e con tutte le precauzione (i partecipanti indossano tutti la mascherina e rispettano le distanze di sicurezza. E si legge: "Avviso di sfratto in corso. Proteste in tutta Italia contro Conte: Milano piazzale Giulo Cesare, Torino piazza Santa Rita, Roma Porta San Paolo. Proteste in corso ovunque: la mascherina non è un bavaglio, l'Italia deve tornare al Popolo".

“Poderoso? Soltanto il bluff di Conte”. Bechis spulcia nel nuovo decreto: anteprima sul disastro, Italia rovinata

