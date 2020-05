Silvia Romano, la vergogna di Chef Rubio: "Restiamo a pecora davanti all'infame Erdogan"

10 maggio 2020 a

a

a

Nel suo delirio quotidiano e continuativo, Chef Rubio arriva anche a commentare la liberazione di Silvia Romano, la cooperante rapita un anno e mezzo fa e che tornerà oggi, domenica 10 maggio, in Italia. Una bella notizia, su cui Chef Rubio riesce a ricamare e ad affermare le sue consuete bestialità. Lo fa rigorosamente su Twitter, dove riferendosi alla vicenda scrive quanto segue: "E pure sta volta se semo serviti dei servizi segreti dell'infame Erdogan (i nostri hanno fatto pippa), continuando a rimanere a pecora per dargli lo sbocco sul Mediterraneo ben servito. Grazie politici, grazie per sfruttare il cuore di chi fa del bene a vostro vantaggio", conclude. Un delirio, volgare, con cui commentare la liberazione della Romano.

"Vi viene il ca*** duro e vi fracicate con Giuseppe Conte?". Uno schifo senza precedenti: Chef Rubio supera ogni limite di orrore e volgarità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.