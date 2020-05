Non è l'arena, Bonafede suda freddo: indiscrezioni, l'ultima bomba di Giletti sul ministro

10 maggio 2020 a

a

a

Lo aveva annunciato in settimana, Massimo Giletti. Dopo le polemiche e le accuse per la puntata di Non è l'arena e le dicharazioni di Nino Di Matteo sulla sua nomina saltata al Dap e sul ruolo di Alfonso Bonafede, il conduttore aveva sfidato chi, di fatto, gli intimava il silenzio: "Domenica prossima torneremo sull'argomento". E così sarà. Le anticipazioni della puntata di Non è l'arena di questa sera, domenica 10 maggio, confermano che la mancata nomina da parte di Bonafede di Di Matteo al Dap terrà banco per un lungo segmento della puntata. Il tutto, ovviamente, arricchito dalla polemica fresca fresca di settimana, quella sulla scarcerazione dei boss mafiosi (due circostanze che hanno spinto le opposizioni a presentare una mozione di sfiducia indivudale contro il grillino Bonafede). In studio da Giletti ci saranno l'ex ministro della Giustizia, Claudio Martelli; poi Alessandro Sallusti, Luca Telese e Luigi De Magistris. E ancora, sulla vicenda verranno riproposte anche le considerazioni del Capitano Ultimo, che sul caso si era espresso con toni molto duri. Insomma, Bonafede può inizare a sudare freddo...

"Quindi ha telefonato a Giletti per fare un favore a Salvini?". Maria Giovanna Maglie ridicolizza un Marco Travaglio disperato

Pieno di cacca mentre "spalma la mer***". Travaglio da vomito: in prima pagina, insulti osceni a Giletti | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.