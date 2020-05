Rita Dalla Chiesa a Non è l'arena, il grazie commosso a Giletti: "Boss mafiosi scarcerati, non è accettabile"

11 maggio 2020 a

"Un problema gravissimo per noi familiari, per noi vittime. Non è accettabile". Rita Dalla Chiesa è visibilmente emozionata, in collegamento con Non è l'Arena. Si parla di boss mafiosi scarcerati per l'emergenza coronavirus, la ex conduttrice di Forum ha perso il padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un attentato di Costa Nostra e per questo ringrazia Massimo Giletti "per aver acceso un faro su questa vicenda".

"Forse chi ci governa è troppo giovane e non ricorda cos'è successo. Il ministro Alfonso Bonafede non credo sia dalla parte della mafia, altrimenti non avrebbe fatto del magistrato Nino Di Matteo un suo vessillo".

