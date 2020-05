Ilaria Capua, Massimo Galli a Selvaggia Lucarelli: "Ne ha dette di sciocchezze. E la Gismondo mi fa la guerra, non va d'accordo con nessuno"

11 maggio 2020 a

Regolamento di conti tra virologi star. Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano, spara a zero sulle colleghe Maria Rita Gismondo (che lavora con lui nell'ospedale milanese) e Ilaria Capua. In una lunga intervista a Selvaggia Lucarelli per TPI, Galli si lascia andare a qualche confessione un po' piccante. "Mi è scappato di dire che avrebbero tutti dovuto ritirarsi in un dignitoso riserbo", ricorda a proposito dell'affermazione della Gismondo sul "coronavirus poco più di una banale influenza". "Mi sta facendo ogni genere di guerra in ospedale. Ma non da oggi - rivela Galli sulla scienziata -. È una donna con cui non va d’accordo quasi nessuno".

"Perché?", gli chiede la Lucarelli: "Andiamo avanti. Sono il suo direttore di dipartimento, ufficialmente il suo superiore diretto in università, per fortuna ancora per pochi mesi perché il mio mandato scade". "Quando si è alla ricerca di una mediaticità a tutti i costi, alcune persone hanno fatto sparate che pensavano potessero caratterizzarle - prosegue, polemico -. E parlo anche di persone con notevole pedigree che stanno all’estero. Ilaria Capua, per dire, di sciocchezze ne ha dette tantissime". Tanti saluti.

