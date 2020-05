Alessandra Ghisleri, il sondaggio che preoccupa Conte: "La gente è arrabbiata, il 56,8 per cento teme l'aggravamento della situazione economica"

13 maggio 2020 a

Alessandra Ghisleri ha parlato, ospite di L'aria che tira condotto da Myrta Merlino su La7, dell'ultimo rapporto di Euromedia Research: sette italiani su dieci temono che la crisi economia possa far esplodere le rivolte sociali, soprattutto al Nord. Gli italiani insieme alla paura scoprono la preoccupazione della mancata ripresa: il 56,8% teme l'aggravamento della situazione economica mentre il 40,1% rimane ancora concentrato sul contagio.

"La gente si chiede perché non è possibile fare un decreto, tra i tanti, per velocizzare l'azione e andare diretti al punto, chiede aiuto perché mancano i basilari, il cibo per i bambini. Bisognerebbe essere più veloci", ha spiegato la sondaggista rispondendo alle domande della conduttrice di L'aria che tira, Myrta Merlino.

