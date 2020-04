Fase 2, Alessandra Ghisleri avverte Conte: "Occhio, la fiducia nel governo non cresce", Luca Zaia meglio del premier

27 aprile 2020 a

a

a

La Fase 2 annunciata da Giuseppe Conte è già un flop. A tirare le orecchie al premier per quanto pianificato per il dopo 4 maggio è Alessandra Ghisleri: "La tenuta psicologica delle persone sta venendo meno, è vero che la salute è importante ma sta diventando sempre più forte il rischio della povertà". Per la sondaggista, in collegamento con L'Aria Che Tira, Conte avrebbe dovuto presentare uno schema ben preciso su cosa si può o non si può fare.

"Le scuse della von der Leyen?". Altro disastro di lady Europa: la sentenza di Alessandra Ghisleri

La direttrice di Euromedia Research sottolinea anche che "non è il governo a crescere nei sondaggi, bensì determinate figure che sono, al di là del Papa e del Presidente della Repubblica, iconiche. Tra questi c'è anche il presidente del Consiglio, la cui salita, se comparata a quella dei suoi omonimi stranieri, non è poi così alta". Poi un'ammissione che fa esultare la Lega: "Luca Zaia per i suoi cittadini ha lo stesso valore della Merkel per il suo Paese". Insomma, il governatore del Veneto gode di un gradimento più elevato rispetto a Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.