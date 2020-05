Malena si confessa, astinenza in lockdown? "Durissima, ho bisogno di essere guardata. E gli odori, per me..."

14 maggio 2020 a

Un'intervista da censura, quella concessa da Malena a Novella 2000. L'ex Pd e oggi stella dell'hard italiano si confessa al rotocalco e racconta la sua quarantena, senza troppi filtri. E mette subito in chiaro che durante il lockdown l'astinenza la ha fatta soffrire: "Il sesso mi manca. Certo posso fare da me, ma il sesso è sesso. È fatto di tante sfumature, ci sono odori, sensazioni, io amo sentire l’odore dell’altro. Non sono fidanzata, ma ho persone non fisse con cui intraprendo rapporti". E chi sono, questi ultimi? "Eh, non so se sul giornale si può dire. Comunque sì. Due, tre, non dieci. Finora non ho potuto vederli. Non è che abbia una vita sessuale privata molto intensa, preferisco far sesso con un compagno con cui ho un rapporto e, viaggiando molto per lavoro, non è facile avere amici. Quelli che ho, mi mancano tantissimo". E in isolamento come ha fatto? "Videochiamate, almeno una volta al giorno, mi diverto molto. Un sex toy solo per me stessa non va bene, ho bisogno di essere guardata. Il sesso è anche sentirsi apprezzata, un’iniezione di orgoglio", conclude Malena.

