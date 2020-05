PiazzaPulita, Stefano Bonaccini e il "complotto" contro Giuseppe Conte: "In certi ministeri..."

15 maggio 2020 a

Uno Stefano Bonaccini scatenato, quello che si è visto su La7 nella giornata di giovedì 14 maggio. Dopo Omnibus e le belle parole su Matteo Salvini , eccolo a PiazzaPulita di Corrado Formigli, dove "snocciola" informazioni riservate su Giuseppe Conte e sul suo governo. "Conte è in sintonia con gran parte del Paese - premette il governatore dell'Emilia Romagna intervistato su La7 -. Servirebbe però che nella compagine di governo avesse una mano superiore da alcuni ministri. Ci sono alcuni ministeri che servirebbe lavorassero un po' di più e meglio", afferma allusivo, senza fare specifici riferimenti. Quando Formigli chiede lumi, di fare i nomi, il governatore non si sbottona. Dunque, Bonaccini aggiunge che Conte "ha gestito molto bene la Fase 1, ma ora bisogna vedere nella ripartenza". E le premesse, con ciò che si è visto del Decreto Rilancio, non sono delle migliori.

"Faccia i nomi dei dicasteri che non aiutano Conte", "Non voglio polemica", botta e risposta Formigli-Bonaccini: la frase "sfuggita" al dem

