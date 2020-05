Stefano Bonaccini, l'elogio di Salvini a Omnibus: "Ha il grande merito di essere tornato in piazza"

14 maggio 2020 a

Strano, ma vero. Stefano Bonaccini riconosce "il grande merito" di Matteo Salvini. Insomma, ad Omnibus su La7 va in scena l'elogio del governatore dell'Emilia Romagna al leader della Lega: "Ha avuto un grande merito - spiega Bonaccini -, è andato nelle piazze con il 4 per cento", afferma riferendosi ai tempi in cui Salvini prese in mano il Carroccio fino a portarlo ad essere, oggi, primo partito a livello nazionale. Il merito, insomma, è quello di aver colto la necessità delle persone di tornare ad essere parte attiva: "Ha colto questo bisogno nelle persone e lui è sceso in piazza anche quando aveva il 4% nei consensi", ribadisce e conclude Bonaccini.

