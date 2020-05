Toni Capuozzo rivela: "In Somalia il comitato di Al-Shabaab per monitorare il coronavirus"

15 maggio 2020 a

Un occhio alla Somalia, dove impazza Al-Shabaab, il gruppo terrorista islamico che aveva in mano Silvia Romano e a cui il nostro governo avrebbe pagato il riscatto. L'occhio è quello di Toni Capuozzo, che su Facebook dà conto di una notizia sconcertante, che definisce dal "sapore inevitabilmente surreale". Il giornalista riporta che Al Shabaab ha annunciato di aver istituito un comitato, composto da sette membri tra cui alcuni scienziati, per controllare la pandemia da coronavirus nei territori che controllano. Insomma, luoghi in cui i terroristi comandano alla luce del sole. Capuozzo aggiunge: " Dati indipendenti riferiscono che in Somalia - dieci milioni di abitanti, più o meno - il maggior numero di casi riguardano la capitale Mogadiscio. Finora nel paese si sono registrati 52 decessi, 1037 contagiati, 130 guariti", conclude.

