Ezio Bosso, Sergio Mattarella gli rende omaggio: "Sono molto colpito. Da lui indomabile carica umana"

"Sono rimasto molto colpito dalla prematura scomparsa del maestro Ezio Bosso. Desidero ricordarne l’estro e la passione intensa che metteva nella musica, missione della sua vita, e la sua indomabile carica umana". Con questo messaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto rendere omaggio a Enzo Bosso morto oggi a soli 48 anni.

Mattarella e Bosso si erano incontrati lo scorso febbraio al concerto di Celebrazione per il 150° anniversario di Roma Capitale. In quell'occasione il maestro Bosso, diresse l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma ne Le nozze di Figaro di Mozart e ne Il barbiere di Siviglia di Rossini, lasciando il palco in sedia a rotelle dopo l'ovazione e i tanti applausi dell'intera platea, tra cui anche quelli dello stesso Mattarella e della figlia Laura.

