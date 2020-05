Silvia Romano, Lapo Elkann: "Grandissima riconoscenza per lei". Ma scorda il riscatto

15 maggio 2020 a

a

a

Intervistato da Tg Zero di Radio Capital, Lapo Elkann mette in piedi uno show per nulla banale. Dopo aver parlato a lungo della crisi economica dovuta al coronavirus e della sua voglia di fare filantropia seguendo l’esempio di Bill Gates, il rampollo di casa Agnelli ha affrontato anche il caso degli ultimi giorni, quello del rientro a casa di Silvia Romano dopo 18 lunghi mesi di prigionia in Africa. Per Lapo la 25enne milanese è un esempio di italiana generosa, che è andata all’estero con l’intento di fare qualcosa di buono: “Le mando un abbraccio e un bacio virtuale, con grandissima riconoscenza. Sono contento che sia tornata”. E poi un affondo sulla stampa estera che è piena di pregiudizi sugli italiani: “Sono state raccontate un sacco di caz*** sul lockdown, ma la realtà è che questa battaglia si vince uniti e compatti, prima come Europa e poi come mondo”.

"Come chiamerò mia figlia. Ma prima...". Lapo Elkann, un clamoroso annuncio in tv: ha svoltato davvero?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.