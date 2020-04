Storie Italiane, impensabile Lapo Elkann: "Se avrò una figlia, la chiamerò...". La svolta del rampollo

Francesco Fredella 21 aprile 2020 a

Dimenticate il passato. Lapo Elkann è un uomo rinato. Ha sempre avuto grande sensibilità ed ha sempre aiutato i più deboli. Adesso più che mai. E dopo giorni di assenza dalla televisione rompe il silenzio con una frase-scoop in collegamento con Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele su Rai 1. “Ho deciso di cambiare vita. Voglio supportare gli altri e fare quel che posso per aiutare gli altri con la mia fondazione”, dice il nipote del grande Gianni Agnelli.

Lapo sa bene cosa vuole. Il suo futuro è nitido. “Se avrò una figlia la chiamerò Italia”, racconta in diretta “Ma prima bisogna trovare la donna per fare il figlio o la figlia. Per ora è un sogno nel cassetto”. E con questa frase mette un freno al gossip su presunte love story. La giornalista padovana che conduce Storie italiane, stakanovista doc, si rende conto dalle parole di Lapo quanta sensibilità emerga. E dice:“Ti vedo molto cambiato, sono molto contenta, c’è una luce diversa”. Un complimento che fa sorridere il rampollo di casa Agnelli.

