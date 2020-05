David Parenzo, la rivelazione inedita a Tiziana Panella: "Hai toccato un tasto privato sul matrimonio"

15 maggio 2020 a

“Hai inconsapevolmente toccato un tasto privato”. Così David Parenzo ha risposto a Tiziana Pannella, che aveva appena nominato la crisi pesante e sotto silenzio di chi organizza eventi e matrimoni. “Mi sarei dovuto sposare il primo giugno - ha rivelato per la prima volta il giornalista a Tagadà - ovviamente abbiamo annullato il matrimonio sine die, cercando di capire che cosa accadrà nel futuro prossimo”. Parenzo fa notare che anche chi organizza eventi e matrimoni è un imprenditore: “Vivono senza sapere la loro prospettiva, la loro categoria fattura sotto zero e merita chiarezza. Tra un po’ potremmo vedere la luce, penso che verso fine maggio si inizierà a capire come gestire i grandi eventi, ma senza un quadro chiaro è impossibile programmare”.

