Milano, Rocco Tanica intrappolato. Gira video del nubifragio e attacca il Comune: "Alle prossime elezioni vi c***o nell'urna"

"Una pioggia prevista da giorni ha allagato i soliti punti cosiddetti ‘sensibili’ di Milano. Era difficile pensare di presidiarli, servivano dei premi Nobel è tutto completamente allagato: sono le due e mezza di notte e io sono bloccato in piazza Carbonari". Questo lo sfogo di Rocco Tanica, ex tastierista degli Elio e le storie tese che ha pubblicato un video su Instagram in cui mostra la situazione a Milano dopo il nubifragio di questa notte.

"Sono qua sotto, è tutto allagato", spiega nel video. Si vede un materasso che galleggia poi Rocco Tanica e se la prende col Comune di Milano: "Questo avviene perchè il Comune da vent'anni non bonifica le zone interessate dall'esondazione del Seveso, che straripa dopo pochi minuti di pioggia" spiega arrabbiato il musicista mentre riprende la situazione. Il video nel finale viene poi accompagnato da una serie di scritte sovraimpresse con considerazioni dello stesso artista che dopo aver mandato a quel paese chi si doveva occupare della vicenda scrive che alle elezioni, "la prossima volta vi c...o nell'urna".

