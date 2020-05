Fase 2, Augusto Minzolini su Giuseppe Conte: "È come Pilato, meglio non avere un governo"

16 maggio 2020 a

a

a

“Ha avuto due mesi per pianificare la fase 2. Eppure il decreto Rilancio alle 11 di sabato non è ancora pubblicato in Gazzetta”. Così Augusto Minzolini sull’attesa del dl, che potrebbe protrarsi fino a lunedì 18 maggio, alla faccia del “soldi subito” e in Gazzetta già “nelle prossime ore” come da dichiarazioni di Giuseppe Conte. Il quale viene definito “Pilato” dall’editorialista de Il Giornale per aver messo tutta la responsabilità sulle spalle delle Regioni. Saranno infatti i governatori a dettare le linee guida per la riapertura di bar, ristoranti, alberghi, parrucchieri, piscine, palestre e spiagge: probabilmente è meglio così, vista l’assenza di un piano serio da parte di Palazzo Chigi. “Questo governo - ha chiosato Minzolini - sta dimostrando una cosa: che è meglio non avere un governo”.

Grillini umiliati sui migranti ora sul piede di guerra: la contromossa bazooka con cui si preparano a sfidare Conte e Pd

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.