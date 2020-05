Andrea Scanzi contro Matteo Salvini: "Io ho un talento totale, con lui natura carogna"

16 maggio 2020 a

Un estratto di pochi secondi di una delle seguitissime dirette social di Andrea Scanzi è diventato virale. Sì, perché il giornalista del Fatto Quotidiano - ironico fino ad un certo punto - si lancia in un’auto esaltazione finalizzata ovviamente a mettere in ridicolo l’odiato Matteo Salvini. “Sono bravo a modulare la lingua, gli avverbi, la consecutio temporum anche alle 10.22 di sera. Che talento totale che ho io - esagera Scanzi - e che talento inesistente che ha Salvini. Pensa la natura come può essere carogna, feroce e nefasta a chi ha tutto e a chi ha niente”.

