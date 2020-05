Matteo Salvini replica a Tommaso Paradiso: "Manifestazione del 2 giugno, una cag*** pazzesca? Ti aspettiamo"

16 maggio 2020 a

La manifestazione a Roma organizzata dal centrodestra per il 2 giugno è “una cag***a pazzesca”. Parole di Tommaso Paradiso, secondo cui la scelta della Lega e degli alleati di tornare in piazza è “l’ennesima manovra populista” ed è anche “di una gravità infinita”. In particolare il noto cantante ritiene che una manifestazione un mese dopo la fine del lockdown sia “un grande calcio in c***o all’enorme fatica che tutta l’Italia ha fatto per tentare di uscire da una crisi senza precedenti”. Se Paradiso sbraita sui social, Matteo Salvini gli risponde con un tono molto pacato, spiegandogli come e perché scenderà in piazza: “Come tanti italiani stanno già facendo in questi giorni, con le mascherine, rispettando le distanze e senza assembramenti, il 2 giugno saremo a Roma con un lungo tricolore per portare in piazza le idee di molti per ricostruire il Paese”. Non solo, perché il segretario della Lega pone come obiettivo “raccogliere cibo e generi alimentari da donare a chi ha bisogno”. Poi il messaggio per il cantante: “Nel rispetto delle regole e delle distanze, aspettiamo in piazza anche il signor Paradiso e tutti coloro che amano l’Italia”.

