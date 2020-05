Non è l'arena, Vittorio Feltri contro David Parenzo: "Sallusti gli dà del deficiente? Un complimento"

18 maggio 2020 a

Uno sfogo piuttosto definitivo, quello di Vittorio Feltri, che con un solo tweet fa a metaforici pezzettini Vauro e David Parenzo. L'assist glielo fornisce Massimo Giletti, che ha confezionato l'ultima puntata di Non è l'arena, quella di domenica 17 maggio in onda su La7, con il vignettista e il giornalista come ospite. E durante la messa in onda, il direttore di Libero passa all'attacco: "Ormai da Giletti ci si diverte più che da Crozza. Vauro dice che in Italia c'è il record di femminicidi, balla colossale". Dunque, riprendendo le parole di Alessandro Sallusti, altrettanto presente in collegamento, Feltri passa all'attacco di Parenzo: "Sallusti, un grande, dà del deficiente a Parenzo e non si rende conto di fargli un complimento". Infine, Feltri difende il collega: "Sallusti non ha mai scritto le cazz*** che gli attribuiscono".

