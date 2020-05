Mario Giordano contro Manfred Weber: "Per lui pagare le pensioni non significa spendere i soldi correttamente"

18 maggio 2020 a

Che razza di roba sia l'Europa, in una certa misura, lo spiega l'intervista concessa dal capogruppo del Ppe, Manfred Weber, a Repubblica. Un colloquio in cui afferma di voler controllare centesimo per centesimo come l'Italia spenderà i soldi degli aiuti Ue per il coronaviurs. Secondo mister Ppe, infatti, è importante verificare che vengano "spesi correttamente" e non per pagare le pensioni. Parole che hanno fatto scattare Mario Giordano, che a Weber dedica un cinguettio infuocato: "Il capogruppo Ppe Weber dice che vuole controllare come l’Italia spende i soldi perché i soldi devono essere spesi correttamente e non per pagare le pensioni. Chiaro, no? Pagare le pensioni non è un modo corretto di spendere i soldi. Mah", conclude indignato il conduttore di Fuori dal Coro.

