Antonio Padellaro smonta Travaglio e attacca Andrea Orlando: "Non credo al complotto di cui ha parlato al Fatto Quotidiano"

19 maggio 2020 a

a

a

Sulla storia dei gruppi editoriali contro il premier Giuseppe Conte e il suo governo, tirata fuori da Andrea Orlando del Pd, in una intervista al Fatto quotidiano, lo stesso direttore Antonio Padellaro, ospite de L'Aria che tira in onda su La7 e condotto da Myrta Merlino, commenta perplesso le affermazioni dell'ex ministro della Giustizia.

"Non vedo grandi alternative al governo Conte, sono abituato a giudicare i fatti. Mi ha colpito che Orlando abbia detto certe cose. Un'affermazione molto pesante e io mi auguro che non sia così. Ma voglio pensare che siano attacchi nati da una libertà d'opinione. Non credo comunque alle cospirazioni, se Orlando ha degli elementi li tiri fuori". Insomma una brutta figura per Orlando. Le sue parole dette al Fatto, non sono state credute neanche dall'ex direttore e una delle principali firme del quotidiano. E chissà che ne pensa Travaglio...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.