Edward Luttwak "processa" Piercamillo Davigo a DiMartedì: "In Italia i pm accusano senza prove". Scontro al calor bianco

Scontro titanico a DiMartedì tra Edward Luttwak e Piercamillo Davigo. Si parla di giustizia, e il politologo americano è come al solito durissimo contro il sistema italiano incarnato alla perfezione dal pm più amato dal Movimento 5 Stelle, già simbolo della stagione di Mani pulite.

"Ho una notizia che mi rende felicissimo....". Luttwak a DiMartedì, esordio col botto: fa a pezzi i magistrati italiani

"Ho una proposta rivoluzionaria - incalza provocatorio Luttwak -: i magistrati italiani prima di accusare le persone devono raccogliere le prove. Adesso vanno sulla base di teoremi, indizi, suggerimenti, denunce: non sono prove! In Francia per esempio un giudice istruttorio prima chiede al pm: dove sono le prove? Non puoi essere accusato se sei andato a cena con un mafioso, perché questo non è un crimine". Davigo replica con un pizzico di stizza: "Le prove si trovano indagando, non è che uno si sveglia al mattino e trova le prove sul tavolo".







