Fuori dal coro, Mario Giordano e Paolo Del Debbio "palleggiano": la trovata per svelare il "gioco sporco del governo"

Fuori dal Coro è il regno delle provocazioni intelligenti. Mario Giordano si è avvalso della presenza in studio del collega Paolo Del Debbio per mostrare ai suoi telespettatori a che gioco sta giocando il governo presieduto da Giuseppe Conte. I due conduttori di Rete4 hanno infatti inscenato una partita di pallavolo, metafora del “palleggio” in cui si sta esibendo l’esecutivo: solo che al posto della palla c’è il destino degli italiani, largamente confusi e arrabbiati per la gestione della fase 2 e soprattutto per gli aiuti economici perennemente in ritardo. Nel corso della trasmissione Giordano e Del Debbio hanno contestato in particolare il comitato tecnico scientifico, che ha dato delle indicazioni poco chiare e che a volte fanno a pugno con la logica, come quella riguardante la respirazione bocca a bocca: l’Italia rischia di “annegare” nel coronavirus.

