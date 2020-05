Roberto Burioni, il retroscena privato su Ilaria Capua: "Quando ero più giovane mi ha aiutato a fare carriera"

23 maggio 2020 a

Qual è il virologo più rassicurante sul web? Secondo un’indagine svolta da Tv Talk, la trasmissione in onda il sabato pomeriggio su Rai 3, Roberto Burioni vince su Facebook mentre Ilaria Capua ha la meglio su Twitter. Uno è il punto di riferimento di Fabio Fazio a Che tempo che fa, l’altra non disdegna le ospitate su La7, in particolare a DiMartedì di Giovanni Floris. Eppure non c’è alcuna rivalità tra i due, anzi Burioni ha svelato un retroscena interessante a riguardo: “Dico solo una cosa, quando io ero giovane e tentavo di fare carriera e lei - più giovane - carriera l’aveva già fatta, mi ha aiutato con generosità e per puro amore della scienza a condurre le mie ricerche sull’influenza, senza chiedere mai nulla in cambio”. Poco prima la Capua aveva scritto un messaggio significativo sui social: “Si lavora insieme per la sanità pubblica. Se vince la scienza, vinciamo tutti”.

