Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano e il contismo militante: "Ecco perché attacca sempre la Lombardia"

“In Lombardia non sono mancati gli errori nel fronteggiare l’epidemia, ma non sono stati più gravi di quelli commessi dal governo nazionale”. Così Augusto Minzolini è intervenuto nel dibattito sulla regione guidata dal leghista Attilio Fontana, che ha subito degli attacchi durissimi nel corso dell’ultima settimana. In particolare quello del grillino Riccardo Ricciardi, che ha decisamente esagerato nei toni e nei contenuti, al punto da scatenare una vera e propria rissa parlamentare. L’editorialista de Il Giornale ha puntato la sua attenzione sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, che continua incessantemente la sua battaglia contro la Lombardia: “La campagna dell’house organ del contismo militante, il Fatto Quotidiano, contro la Regione è la tipica operazione per trovare un capro espiatorio che scagioni gli altri”.

