Che tempo che fa, Marco Travaglio in difesa di Giuseppe Conte: "Logico, teniamoci questo governo"

Provate a indovinare Marco Travaglio che fa in televisione? Scontato: difende sempre e comunque Giuseppe Conte. È accaduto anche a Che tempo che fa, l'ultima puntata stagionale del programma di Fabio Fazio in onda su Rai 2, dove il direttore del Fatto Quotidiano era ospite in collegamento. Si faceva il punto sulle tensioni che attraversano il governo, si ragionava sulla possibilità che Conte andasse a casa. Eventualità che per Travaglio, ovviamente, deve essere scacciata: "Penso che la logica dovrebbe dirci che ce lo dobbiamo tenere questo governo, dobbiamo continuare a criticarlo e a spronarlo, ma a mantenerlo", spiega alzando il ditino il direttore. E ancora: "Naturalmente contro la follia di certi politici non c'è previsione che tenga". E ogni riferimento a Matteo Renzi non è puramente casuale.

