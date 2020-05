Non è l'arena, rissa tra Ingroia e il grillino Licheri: "Dica perché?", "Lo tollero da Giletti, ma..."

25 maggio 2020 a

Duelli improbabili a Non è l'arena, su La7, il programma condotto da Massimo Giletti la domenica sera. Il confronto è sul Dap, un seguito della vicenda che aveva imbarazzato, e non poco, Alfonso Bonafede dopo le dichiarazioni di Nino Di Matteo, sempre a Non è l'arena. E l'improbabile confronto è quello che si consuma tra l'ex pm prezzemolino Antonio Ingroia e il grillino Ettore Licheri. Ingoria attacca: "Mi spieghi perché si è dimesso Basentini". E il grillino Licheri, questo il sunto della discussione, replica affermando: "Posso tollerarlo da Giletti, ma non da un magistrato".

