Non è l'arena, Massimo Giletti sbrocca: "Neanche un chiosco, a lavorare". Giuseppe Conte che dice?

25 maggio 2020

Di nomi Massimo Giletti non ne fa. Ma i riferimenti sono lampanti, sin troppo evidenti, poiché a Non è l'arena, nella puntata in onda su La7 domenica 24 maggio, il conduttore punta il dito contro i ritardi della cassa integrazione in deroga per l'emergenza coronavirus. Insomma, si parla del governo, di Palazzo Chigi, di Giuseppe Conte e di quei soldi di cui si parla soltanto: le persone, i denari ancora non li hanno visti. E Giletti sbotta: "Molti governanti non hanno gestito neanche un chiosco". E ancora: "Non hanno mai lavorato. Se si arriva tardi, le imprese non riaprono". E per molti, ora, sembra già essere troppo tardi.

