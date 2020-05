Non è l'Arena, botta e risposta Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Pregliasco: "Come si fa a fare movida senza giovani?", "Non ho detto questo"

24 maggio 2020 a

a

a

È scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Pregliasco a Non è l'Arena. A gettare benzina sul fuoco il giornalista che, ospite da Massimo Giletti, ha esordito: "Avete voluto riaprire tutto, ma mi spieghi come si fa a fare movida senza giovani che si incontrano. Come si può farla stare tranquillo?". Immediata la replica del virologo: "Vanno evitati gli assembramenti, la movida dovrebbe essere un flusso, persone che non stanzionano". Poi di nuovo Paone incalza: "Ma come si fa? Allora chiudete i bar. Come si fa a fare una movida senza persone? Non puoi dire che i giovani sono stati i colpevoli del coronavirus, loro sono state le vittime. I decessi sono stati nelle Rsa, negli ospedali". Pregliasco tenta ancora una volta di spiegare: "No, io non dico questo. Io dico che i giovani hanno contribuito". Ma niente Paone va dritto per la sua strada: "Allora dite ai giovani di non essere giovani".

"Ricatto televisivo: fa parlare Pamela Prati e non me". L'accusa contro Massimo Giletti: ma siamo seri?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.