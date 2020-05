Alessandro Meluzzi contro Sergio Mattarella: "Csm, avete sentito il suo durissimo commento? Io no"

25 maggio 2020 a

Un silenzio assordante e molto dibattuto, quello di Sergio Mattarella sullo scandalo che sta travolgendo il Csm e la magistratura italiana. Il presidente della Repubblica, infatti, non ha speso una parola pubblica sulla vicenda (ha invece risposto a Matteo Salvini, in forma privata, dopo che il leghista lo aveva interpellato all'esplodere dello scandalo). E contro il silenzio sospetto di Mattarella punta il dito, su Twitter, Alessandro Meluzzi. Lo fa rilanciando un'immagine che riporta la seguente scritta: "Avete sentito il durissimo discorso di Mattarella contro la corruzione e politicizzazione dei giudici? No? Neppure io". Evidente il significato delle parole di Meluzzi.

