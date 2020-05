Silvia Romano assalita dai fotografi, l'ira della madre: "Sono matta, ve le spacco tutte"

25 maggio 2020 a

Silvia Romano, nella sua uscita, si è recata in un centro estetico. La cooperante milanese, dopo la liberazione in seguito a 18 mesi di prigionia in Africa, è stata infatti costretta alla quarantena di 14 giorni scattata quando l'11 maggio è atterrata in Italia. La giovane è uscita insieme alla madre dalla sua abitazione verso le 14.30 per poi, con un taxi, raggiungere il posto. Un'ora, circa, prima che uscisse da una porta secondaria. Fuori dal salone di bellezza la attendevano però una decina di giornalisti e fotografi, nel tentativo di intervistarla e fotografarla. Immediata l'ira della madre Francesca Fumagalli che, infastidita ha iniziato a urlare e a colpire la macchina fotografica di un giornalista. "Sono matta, ve le spacco tutte così vediamo se non la smettete".

