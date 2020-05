Alessandra Ghisleri stronca gli assistenti civici: "Questa è la strada della repressione"

26 maggio 2020 a

a

a

La proposta degli assistenti civici di Francesco Boccia è una discreta follia, tanto che è stata confessata anche da esponenti del governo, di maggioranza e dal Viminale. Lo pensa anche Alessandra Ghisleri che, in collegamento con Omnibus su La7, si è prodotta in un monito al governo: "Non serve la strada della repressione per convivere con il virus". L'argomento ha fatto non poco scalpore: il ministro per gli Affari regionali, senza consultare nessuno, ha lanciato l'idea di nominare dei volontari che controllino le città affinché tutti rispettino le norme anti-Covid.

Il fattore-Zaia. La profezia di Alessandra Ghisleri: "Renzi sta per sparire", una tragicomica fine politica

Un'uscita bizzarra, "non si può chiedere ai giovani, che hanno rispettato il lockdown per 3 mesi, di non abbracciare un amico - tuona la sondaggista di Euromedia Research -. Se apri i locali non puoi pensare che nessuno ci vada". Poi altra frecciata al governo: "Le persone e le imprese si sentono stordite, perché non c'è un'unica strada, non c'è un protocollo e la gente deve arrangiarsi". In poche parole per la Ghisleri "non c'è buonsenso, ma solo la ricerca di consenso politico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.