Open Arms, la tesi di David Parenzo: "Renzi ha disertato il voto per disinnescare un argomento fortissimo per Salvini"

La decisione di Matteo Renzi di disertare il voto sulla Open Arms in giunta per le immunità è solo frutto di un piano ben ragionato. Per David Parenzo la mossa di Italia Viva sul mandare o meno Matteo Salvini a processo è legato alle intenzioni dell'ex premier "di disinnescare un argomento fortissimo per il leader della Lega". Questa la tesi del giornalista diffusa in collegamento con Tagadà. Oggi, martedì 26 maggio, infatti la giunta è stata chiamata a decidere di rinviare o meno a processo l'allora ministro dell'Interno, accusato di sequestro di persona per aver tenuto 164 migranti in mare la scorsa estate.

Parenzo porta come esempio i sondaggi: "Il calo nei sondaggi della Lega - prosegue - deriva dal fatto che Salvini ha perso colpi: il virus è un nemico invisibile, il migrante è un nemico visibile su cui costruire campagne politiche permanenti" e Renzi - a dire del giornalista - sembra averlo capito.

