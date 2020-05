Open Arms, Antonio Padellaro a L'aria che tira: "Renzi nega il processo? Salvini privato di una tribuna elettorale"

26 maggio 2020 a

“Negare il processo è una cattiveria nei confronti di Salvini, lo hanno privato di una tribuna da campagna elettorale straordinaria”. A L’aria che tira Antonio Padellaro ha offerto una chiave di lettura diversa alla notizia del giorno, che riguarda il caso Open Arms: decisiva la mossa di Matteo Renzi, con i suoi tre senatori che non hanno partecipato al voto in Giunta per le immunità parlamentari e hanno di fatto evitato il processo all’ex ministro dell’Interno. Secondo il giornalista del Fatto Quotidiano “bisogna essere proprio perfidi” perché “forse Salvini si augurava di poter fare il martire, ma non sarà così”. Poi Padellaro ha infierito su Italia Viva, che più incide sulla politica interna e più perde consenso, tanto da risultare quasi irrilevante nelle intenzioni di voto degli italiani: “Ieri sera il sondaggio Mentana ha segnalato un fatto straordinario, ovvero il sorpasso di Calenda, che da solo ha più voti di tutta Italia Viva”.

