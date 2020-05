Alessandro Meluzzi, la profezia a Quarta Repubblica: "Coronavirus, l'Italia sarà fottuta", occhio alla data

26 maggio 2020 a

Alessandro Meluzzi si è rivelato profetico nella puntata di Quarta Repubblica del 17 febbraio, quattro giorni prima che scoppiasse l’epidemia da coronavirus in Italia. Nel talk di Nicola Porro il coronavirus sembrava ancora un argomento lontano, che riguardava per lo più la Cina e gli altri paesi asiatici, anche perché dal governo Conte giungevano rassicurazioni sul rischio basso. E invece Meluzzi è stato l’unico a fotografare lo scenario che da lì a pochi giorni avrebbe riguardato l’Italia: “Io sono molto preoccupato - aveva dichiarato - guardiamo un attimo i fatti. Il virus ha una capacità di incubazione intorno ai 26 giorni, sopravvive sulle superfici per 9-10 giorni ed è trasmissibile anche tra gli asintomatici, tanto da rendere la misurazione della temperatura corporea inutile. La pandemia inesorabilmente arriverà e paesi come l’Italia saranno fottuti”.

