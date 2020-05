Fuori dal Coro, Mario Giordano e la beffa della cassa integrazione: "Quanto ha preso? 2,61 euro", bonifico in diretta

26 maggio 2020 a

“Ne abbiamo trovato uno, evviva!”. Ha esultato troppo presto Mario Giordano, che a Fuori dal Coro in collegamento ha parlato con uno dei fortunati che ha ricevuto la cassa integrazione. Poi, però, il conduttore di Rete4 ha svelato quanti soldi ha realmente incassato questo lavoratore: “Quanto ha preso? 2 euro e 61 centesimi. Non ci credevo, poi mi hanno fatto vedere il bonifico (che ha mostrato in diretta, ndr)”. Infine l’affondo di Giordano al governo Conte: “E quelli parlano della movida”, quando invece ci sono problemi ben più urgenti legati all’emergenza coronavirus. E a quanto pare neanche gli aiuti assistenziali stanno funzionando, se la cassa integrazione a maggio è valsa 2 euro e 61 centesimi.

