Mara Carfagna, bomba di Dagospia: "Abbiamo ricevuto una foto da un nostro lettore...". Beccata così

Basta un "flash", a Dagospia, per dare la notizia. Piuttosto certa, in effetti. Che succede? Succede che Mara Carfagna sarebbe incinta. Scrive infatti Dago: "Fiocco rosa per Mara Carfagna: aspetta una bimba!". La prova arriva con una foto (che potete vedere qui sotto) inviata a Dago da "un nostro lettore", in cui la deputata di Forza Italia, 44 anni, è stata pizzicata in un negozio pre-maman. Aggiunge Dago: "Per lei è stata una quarantena galeotta". Il padre, se la notizia della gravidanza fosse confermata, è il fidanzato, l'ex deputato Alessandro Ruben, di 53 anni. Mistero fitto, invece, su come Dagospia possa già anticipare che si tratta di una femminuccia

