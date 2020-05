Recovery fund, Mario Monti a l'Aria che Tira: "Di solito ci vogliono due anni per l'approvazione, speriamo facciano in fretta"

28 maggio 2020 a

Mario Monti, in occasione della sua partecipazione a L'aria che tira, ha parlato di Recovery Fund. Rispondendo alle domande di Myrta Merlino, ha segnalato il rischio che ci sia ancora da aspettare affinché la maxi-misura economica annunciata dalla Commissione Europea possa creare difficoltà all'Italia. "I soldi dovrebbero essere utilizzati per mettere l'Italia al passo con la modernità in tanti settori e non per ridurre il carico fiscale come qualcuno ha già evidenziato", ha detto.

Mario Monti conosce le dinamiche di Bruxelles. "Ieri la Von der Leyen ha solo fatto la proposta. Occorrerà l'approvazione del Parlamento Europea e qualche modifica ci sarà. Il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli ha fatto un ottimo lavoro. E lì ogni paese ha diritto di veto, sarà una cosa lunga". Il senatore a vita non condivide l'ottimismo di quanti ritengono che il Recovery Fund possa assicurare un flusso di denaro nel breve termine o addirittura a giugno.

