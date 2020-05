Dritto e Rovescio, Flavio Briatore: "Un garn cazz***, volete il mio sangue?". Clamoroso "vaffa" a chi odia il Nord

29 maggio 2020 a

Come la pensa Flavio Briatore sul passaporto sanitario invocato dalla Sardegna per l'arrivo dei turisti nell'estate del coronavirus? "Una gran cazz***", taglia corto mister Billionaire, ospite in collegamento di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 28 maggio. Briatore non ne vuole sentire: "Prima di tutto non lo puoi fare, inutile insistere su una cosa che non puoi portare a termine. La Sardegna ha fatto un super-lavoro, sono stati bravi a casa e il governatore è stato bravo nella Fase 1. Ma nella Fase 2 - rimarca l'imprenditore - non puoi chiedere un passaporto sanitario, non esiste, non c'è, è illegale. Non vado in aeroporto a farmi pigliare il sangue, non lo puoi fare, deve essere chiaro. La Sardegna se vuole allunga la quarantena fino a fine giugno, ma dal primo luglio apre. La Sardegna deve accogliere i turisti con i fiori, noi li accogliamo con i tamponi e le siringhe", conclude Briatore.

