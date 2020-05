Maria Elena Boschi, il tarlo di Roberto D'Agostino: "Quello che voglio sapere su di lei"

29 maggio 2020 a

Non solo il mistero di Giuseppe Conte che “sta con la Paladino, ma non ha ancora divorziato dalla moglie”, Roberto D’Agostino ha un altro scoop che vorrebbe assolutamente fare. Quello sull’amicizia tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. La renziana è da sempre molto riservata sulla sua vita privata, tanto da vivere ogni relazione lontana dai riflettori. Ma la settimana scorsa i fotografi della rivista Gente ha immortalato la deputata di Italia Viva nel verde di Villa Borghese, a Roma, con Berruti e i suoi genitori. Un momento di relax e una prova del legame forte che lega la Boschi all’attore: ufficialmente c’è solo un’amicizia, ma la complicità tra i due fa sospettare agli esperti del gossip che ci possa essere qualcosa di più. Chissà che Dagospia non riesca a svelare anche quest’altro mistero al quale sembra tenere particolarmente.

