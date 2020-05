Mauro Corona, gli insulti in diretta di Daniela Martani: "Poveraccio, ha problemi di demenza senile e alcolismo, è fuori di testa"

31 maggio 2020 a

"Soffre di demenza senile, lo sappiamo tutti". Daniela Martani contro Mauro Corona, ai limiti (o forse oltre) della querela. L'ex concorrente del Grande Fratello, oggi famosa agitatrice vegana, in collegamento con Cruciani e Parenzo a La Zanzara se la prende con lo scrittore-montanaro, opinionista fisso di Bianca Berlinguer a #Cartabianca.

A non andarle giù, ovviamente, la proposta di portare i cacciatori nelle scuole a parlare di natura. "Poveraccio, fra l’altro mi sembra abbia problemi di alcolismo. Beve. E parecchio, credo abbia perso la lucidità - attacca la Martani -. Praticamente il cacciatore deve insegnare a me come rispettare la natura? Ma questo è fuori di testa. Ai bambini cosa vuole insegnare, come imbracciare un fucile? Parenzo, ti piacerebbe che un cacciatore venga a scuola ed insegni a tua figlia come sparare ad un uccello?”.

