CartaBianca, Mauro Corona umilia la Azzolina: "Un ministro con delle labbra così...". Bianca Berlinguer lo massacra

Ancora scintille a CartaBianca tra lo scrittore Mauro Corona e la padrona di casa, Bianca Berlinguer, il tutto nella puntata in onda su Rai 3 martedì 26 maggio. Ad accendere la miccia le parole di Corona sul ministro dell'Istruzione M5s, Lucia Azzolina. La Berlinguer infatti a chiesto all'opinionista un parere sulla proposta di far tornare in aula gli studenti più piccoli a settembre e senza limitazioni, ma non quelli delle superiori. E Corona ha risposto calcando la mano sul fatto che la grillina avrebbe un look troppo appariscente. "Non saprei perché, ma io della ministra non comprendo neanche certe labbra rosse, delle labbra improponibili. Un ministro con delle labbra così... bisogna essere seri". Parole che hanno fatto scattare la Berlinguer: "Beh, si mette il colore che piace a lei. Ogni donna si concia come vuole. Su questo devo intervenire, perché se fosse un uomo nessuno direbbe niente, ma siccome è una donna…non c'entra niente. Valutiamola in base al lavoro che svolge, non se mette o no il rossetto". Corona, dopo la bacchettata, ha però risposto: "Ho dato un giudizio estetico, era troppo esagerata così". Cala il sipario.

