CartaBianca, Mauro Corona: "Tra qualche mese compirò 70 anni...", le parole in tv che lasciano senza fiato

Siamo a CartaBianca, la trasmissione di Bianca Berlinguer in onda su Rai 3. La puntata è quella di martedì 26 maggio e il momento è quello del monologo dello scrittore, Mauro Corona, il quale si spende in riflessioni sul coronavirus e su come la pandemia cambierà la sua vita. Riflessioni toccanti, quelle di Corona, che spiega: "Dopo questo periodo ho deciso che non farò più alcune cose che facevo prima - ha premesso -. Ho riscoperto il mio tempo, tra qualche mese compirò 70 anni e non voglio più buttare via il tempo. Voglio andare a scalare, scrivere e fare le mie sculture che poi regalo", ha concluso un poco allusivo.

