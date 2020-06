Maria Giovanna Maglie contro Mattarella: "Irritazione al Colle? Non per i magistrati, ma per la corona di fiori del centrodestra"

01 giugno 2020 a

Attacco totale a Sergio Mattarella, firmato Maria Giovanna Maglie. La giornalista prende la mira e apre il fuoco su Twitter, dove mette insieme due casi: la vicenda Luca Palamara-Csm e la corona di fiori che i partiti di centrodestra vorrebbero consegnare all'atare della Patria domani, 2 giugno, festa dalla Repubblica. In un cinguettio sarcastico, la Maglie afferma: "Occhio che al Colle c'è forte irritazione. Per lo scandalo vergognoso dei magistrati del Csm? Noo, per la corona di fiori che il centrodestra voleva portare domani all'Altare della Patria. Vuoi mettere?". Cinguettio che non ha bisogno né di esegesi né di spiegazioni.

